Festnahme nach Eskalation: Mann bedroht Ehefrau und flieht vor Carabinieri

Von: luk

Innichen – In Innichen hat ein Mann (32) von den Carabinieri Handschellen verpasst bekommen. Ihm werden Widerstand und Gewalt gegen Amtsträger vorgeworfen. Zudem wird gegen ihn wegen Misshandlung, Körperverletzung und Bedrohung seiner Ehefrau ermittelt.

Nach Angaben der Ermittler soll der Mann seine Frau bereits seit April wiederholt schikaniert haben. Die Frau habe sich aus Angst sogar gezwungen gesehen, das Türschloss ihrer Wohnung auszutauschen. In den vergangenen Tagen eskalierte die Situation erneut: Der 32-Jährige verschaffte sich Zugang zum Gebäude, fand jedoch die Wohnungstür verschlossen vor. Daraufhin soll er lautstark gedroht haben, seine Frau zu töten, sollte sie ihm nicht öffnen.

Die Frau alarmierte den Notruf 112. Der Mann ergriff jedoch zunächst die Flucht und lief über Radwege zwischen Innichen und Toblach davon. Eine alarmierte Streife konnte ihn schließlich ausfindig machen und festnehmen. Dabei leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er nun auf seinen Gerichtstermin wartet. Bei einer Durchsuchung fanden die Exekutivbeamten zudem Gegenstände, die als Waffen verwendet werden könnten, und stellten diese sicher.

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegenüber der Ehefrau wurde das sogenannte „Codice Rosso“-Verfahren eingeleitet, das bei Fällen häuslicher Gewalt eine beschleunigte Bearbeitung vorsieht. Weitere Schutzmaßnahmen werden derzeit geprüft.