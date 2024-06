Feuerwehrmann bei Hochwasser in Süddeutschland gestorben

Von: APA/dpa/sda

Beim Hochwasser in Süddeutschland hat es ein erstes Todesopfer gegeben. Ein 42 Jahre alter Feuerwehrmann sei bei einem Einsatz in Oberbayern verunglückt, teilte ein Sprecher des Landratsamts am Sonntag in Pfaffenhofen an der Ilm mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiteren Regen. Von den Überschwemmungen angesichts tagelanger Regenfälle besonders betroffen ist Bayern. Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg entgleiste ein ICE-Zug nach einem Erdrutsch.

Bei dem Unfall am Samstagabend in Schwäbisch Gmünd wurde nach Angaben der Deutschen Bahn niemand verletzt. Die für den Fernverkehr wichtige Strecke zwischen Stuttgart und München ist gesperrt. Wann sie wieder freigegeben wird, ist noch unklar. Der ICE soll noch am Sonntag geborgen werden. Dem Bahnsprecher zufolge sprangen die ersten beiden Waggons auf der Fahrt von München nach Köln gegen 23.20 Uhr aus den Gleisen, kippten aber nicht um.

Besonders angespannt war die Lage in Teilen Bayerns, wo vielerorts Bäche und Flüsse über die Ufer traten und Keller und Straßen überfluteten. Bei Augsburg brachen Dämme. Vom Hochwasser eingeschlossene Menschen mussten mit Schlauchbooten oder Helikoptern aus ihren Häusern gerettet werden. Hunderte Menschen brachten sich in Sicherheit.

Bei einer solchen Rettungsaktion in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern starb der Feuerwehrmann. Er sei bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert und Sonntagfrüh tot geborgen worden, teilte der Sprecher des Landratsamts Pfaffenhofen mit. Im oberbayerischen Schrobenhausen wurde zudem in einem überfluteten Keller eine vermisste Person vermutet.

Bis zum späten Samstagabend hatten zehn bayerische Kommunen den Katastrophenfall ausgerufen. Vor allem die Donau und mehrere ihrer Zuflüsse waren bedrohlich angeschwollen. Das Technische Hilfswerk (THW) hat bereits mehr als 1.800 Kräfte in die Hochwasser-Regionen entsandt. Hunderte Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz.

Entspannt hat sich dagegen die Lage in Baden-Württemberg. Zum Beispiel in Ochsenhausen nördlich des Bodensees sagte der dortige Bürgermeister Christian Bürkle, es zeichne sich langsam Besserung ab. Der Pegel des Flusses Rottum sei wieder etwas gesunken. Doch auch am Sonntag waren Auswirkungen der Überflutungen deutlich. In zwei Orten im Rems-Murr-Kreis und in einem Ort im Ostalbkreis gilt seit Samstagabend ein Gebot zum Abkochen des Trinkwassers. Regenwasser sei in die Versorgung eingedrungen, es komme zu Verunreinigungen.

Teile der Gemeinde Meckenbeuren am Bodensee standen dagegen noch unter Wasser. Der Fluss Schussen sei über das Ufer gegangen und habe Straßen geflutet, sagte eine Gemeindesprecherin. Verletzte gebe es nicht.

In der Nacht auf Sonntag gab es mit Blick auf den Niederschlag leichte Entspannung. Die betroffenen Regionen müssen sich weiter auf neuen Starkregen und Gewitter einstellen. Ab Sonntagmittag seien südlich des Mains bis zur Donau erneut heftige Gewitter mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Örtlich könnten es in kurzer Zeit bei Unwettern auch bis zu 40 Liter werden. Zum Abend hin ziehen die Unwetter Richtung Süden und es gebe im Alpenvorland kräftige Gewitter und Starkregen.

In der Schweiz entspannte sich die Hochwassergefahr am Sonntag. Mit dem Nachlassen der Niederschläge habe bei vielen Flüssen der Rückgang des Hochwassers eingesetzt. Die Gefahrenstufe wurde an mehren Flüssen gesenkt, beim Hochrhein und Bodensee besteht aber weiterhin eine “erhebliche Gefahr” (Gefahrenstufe 3), wie es seitens des Bundes hieß.