13,6 Mio. Euro fließen 2025 in die Jugendarbeit

Von: luk

Bozen – Die Jugendarbeit in Südtirol kann sich auf eine solide Förderung im Jahr 2025 von Seiten des Landesamtes für Jugendarbeit freuen: Mit einer Rekordsumme von 13,6 Millionen Euro im Anfangshaushalt 2025 setzt die Landesregierung ein starkes Zeichen für die Zukunft junger Menschen, heißt es aus dem Landesamt für Jugendarbeit. Diese Mittel sollen nicht nur die laufenden Ausgaben der Jugendorganisationen decken, sondern auch innovative Projekte in den Bereichen soziale Inklusion und Prävention fördern.

Mit dem für heuer beschlossenen Anfangshaushalt der Landesregierung wurden rund 12,6 Millionen Euro für die laufenden Ausgaben der Jugendorganisationen in Südtirol bereitgestellt. Eine weitere Million Euro steht für Investitionen im Jugendbereich derzeit bereit. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren dar und unterstreicht die Bedeutung, die die Landesregierung der Entwicklung und Begleitung junger Menschen beimisst. Die Gemeinden fördern die Jugendarbeit zusätzlich nach eigenen Programmen und nach Vorgaben des Jugendförderungsprogramms.

“Wir investieren in die Zukunft unserer Gesellschaft”, betont der Landesrat für Jugend Philipp Achammer. “Die Jugendarbeit leistet einen unschätzbaren Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und zur Stärkung unserer Gemeinschaft. Mit diesen Mitteln wollen wir die Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige und vielfältige Jugendarbeit weiter verbessern. Mit der Förderung und der Sicherung dieser Mittel bereits über den Anfangshaushalt des Landes für das Jahr 2025, setzen wir ein starkes Signal für die Zukunft unserer Jugend und an die Träger, die Jugendarbeit anbieten”, unterstreicht Achammer: “Die gemeinsame Förderung der Jugendarbeit durch das Land und die Gemeinden ist ein bewährtes und funktionierendes Modell, eine wichtige Investition in eine lebenswerte und zukunftsfähige Gesellschaft.”

Besondere Förderung für Initiativen in Bereichen soziale Inklusion und Prävention

Die Mittel werden vor allem für die Bewältigung der Personalkosten und laufenden Ausgaben von Jugendzentren, Jugenddiensten, Jugendorganisationen, Jugend-Kulturvereinen und Jugendprojekten verwendet. Besonders gefördert werden innovative Projekte und Initiativen in den Bereichen soziale Inklusion und Prävention, die so viele Jugendliche wie möglich erreichen.

“Dieses bereits im Anfangshaushalt des Landes gesicherte Budget ist ein enorm wichtiger Schritt für die Jugendarbeit in Südtirol. Eine frühzeitige Zuweisung und Auszahlung der Mittel ermöglichen eine solide Jahresplanung und bringen endlich die lang ersehnte Planungssicherheit für Vereine und Einrichtungen. Die Jugendarbeit leistet Unglaubliches und hat diese Anerkennung und die damit verbundene finanzielle Stabilität mehr als verdient”, freut sich der Direktor des Landesamtes für Jugendarbeit Konrad Pamer.

100 Einrichtungen mit 400 hauptberuflich Tätigen

Die Jugendarbeit in Südtirol kann auf ein breites und stabiles Netzwerk an Vereinen, Institutionen und Partnerorganisationen zurückgreifen. In über 100 Einrichtungen der Jugendarbeit sind knapp 400 Personen im ganzen Land beruflich tätig. Zum Wohle der Jugendlichen in Südtirol engagieren sich zudem unzählige ehrenamtliche junge Menschen. Die Jugendarbeit hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Zum einen als verlässlicher Bildungsträger und Faktor im Bereich der präventiven Arbeit und zum anderen als wichtiger Akteur in der sozialen Inklusion und der Förderung des sozialen Zusammenhalts.