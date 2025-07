Bozen hält an Schlachthof fest

Von: luk

Bozen – Der Schlachthof in der Galvanistraße soll auch in den kommenden Jahren weiterbetrieben werden. Dafür sind jedoch außerordentliche Instandhaltungsarbeiten notwendig. Die Gemeinde Bozen teilte am Freitag mit, dass derzeit die Planung für die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen läuft. Die Arbeiten sollen voraussichtlich rund vier Monate dauern und von Fachbetrieben durchgeführt werden.

Parallel dazu wird die Stadtverwaltung ein neues Ausschreibungsverfahren starten, um die Konzession für den Betrieb des Schlachthofs an einen neuen Betreiber zu vergeben. Dieser soll den Dienst nach Abschluss der Arbeiten übernehmen.

Die Maßnahmen erfolgen in Absprache mit der Landesverwaltung, die sich für den Erhalt des Schlachtbetriebs bis zur Errichtung eines neuen Landesschlachthofs durch die Autonome Provinz Bozen ausgesprochen hat. Der Fortbestand des Bozner Schlachthofs sei ein wichtiger Beitrag zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und der lokalen Lebensmittelproduktion, heißt es von Seiten der Stadt.