Feuerwehrmann war in Meran zufällig zur Stelle

Brand in Gartenmarkt entdeckt

Meran – Ein Feuer im Gartenmarkt in Meran ist am Freitagabend glimpflich verlaufen. Ein Feuerwehrmann, der sich zufällig in der Nähe befand, bemerkte den Brand im Eingangsbereich des Geschäfts. Sofort schlug er Alarm und griff mit einem Feuerlöscher ein, um zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meran, Gratsch und Untermais rückten aus und löschten das Feuer vollständig ab. Anschließend belüfteten sie die betroffenen Räumlichkeiten, um den Rauch zu vertreiben.

Dank des schnellen Handelns des Feuerwehrmanns und des effektiven Einsatzes der Feuerwehren konnte größerer Schaden vermieden werden.