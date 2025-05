Flaschenattacke in Bozen: Marokkaner trägt Schnittwunde davon

Von: mk

Bozen – In den vergangenen Tagen ist Polizei in Bozen über die Landesnotrufnummer 112 wegen eines gewaltsamen Zwischenfalls auf der Talferbrücke alarmiert worden. Der Vorfall hat sich in den späten Abendstunden zugetragen.

Als die Beamten eintrafen, beobachteten sie, wie ein Mann auf eine andere Person einschlug. Zuvor hatte der Angreifer eine Flasche nach seinem Opfer geschleudert, die in tausend gefährliche Scherben zerbrochen war.

Nachdem die Beamten den Randalierer überwältigt hatten, konnten sie den Hergang der Ereignisse genau rekonstruieren.

Der attackierte Mann ist demnach ein marokkanischer Staatsbürger im Alter von 22 Jahren, der im Kälteschutzzentrum in der Pacinottistraße untergebracht ist und unter Asylschutz steht. Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, er sei auf einer Bank am Talferufer gesessen. Darauf habe ihn ein Landsmann angesprochen – unter dem Vorwand, nach einer Zigarette zu fragen.

Als er ablehnte, sei der Angreifer gewaltsam auf ihn losgegangen. Demnach hat der Täter den 22-Jährigen mit einer Flasche dermaßen heftig geschlagen, dass er eine Schnittwunde an der Hand erlitt.

Der Angreifer wurde daraufhin zur Quästur gebracht, wo er als A. C. identifiziert wurde. Der 32-jährige marokkanische Staatsbürger, der ebenfalls in städtischen Kälteschutzzentren übernachtet, war erst vor wenigen Monaten in die Stadt gekommen. Auch er steht unter Asylschutz. Zudem ist A. C. bereits aktenkundig und strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde A. C. bei der Staatsanwaltschaft wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung und gefährlichen Werfens von Gegenständen angezeigt.

Angesichts des Vorfalls und seiner Vorstrafen hat der Quästor Paolo Sartori umgehend bei der zuständigen territorialen Kommission für Flüchtlinge die Aufhebung des internationalen Schutzstatus von A. C. beantragt. Anschließend soll ein Dekret zur Ausweisung erlassen werden.