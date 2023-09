Florian Nussbaumer [22] nicht verunfallt, sondern angefahren

Bozen – Die Bozner Staatsanwaltschaft führt nach dem Tod von Florian Nussbaumer (22) Ermittlungen gegen einen jungen Mann aus dem Sarntal (25).

Ihm werden fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, Fahrerflucht und unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Er befindet sich im Hausarrest.

Zunächst war man von einem tragischen Motorradunfall ohne Fremdverschulden ausgegangen, der Nussbaumer das Leben gekostet hat.

Doch wie in den vergangenen Stunden an die Öffentlichkeit gedrungen ist und laut dem Tagblatt Dolomiten von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurde, war bereits seit Sonntagabend ein 25-jähriger Mann verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden. Beim Garantieverhör am Mittwoch wurde die Maßnahme bestätigt und der 25-Jährige in den Hausarrest überstellt.

Er soll es gewesen sein, der den am Straßenrand zu Fuß laufenden Florian Nussbaumer mit dem Motorrad auf der Straße in Richtung Durnholz erfasst und dabei tödlich verletzt hat. Der Vorfall hatte sich gegen 3.00 Uhr früh ereignet. Laut bisherigem Erkenntnisstand war es dem 25-Jährigen möglich, seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes fortzusetzen. Den angefahrenen Nussbaumer überließ er seinem Schicksal. Mehr noch: Laut den Carabinieri versuchte der 25-Jährige die Spuren des Unfalls zu verwischen, indem er die beschädigten Teile ausgetauscht hatte.

Es soll auch einen Augenzeugen geben, der noch versucht hatte, dem Unfallopfer zu helfen.

Wie es weiter heißt, sind noch viele Punkte unklar. Die Ermittler sind aber laut der Zeitung Alto Adige trotz eines wenig kooperativen Klimas am Ball und bemüht, Licht ins Dunkle zu bringen.