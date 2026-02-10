Frau nach Unfall in Kastelbell schwer verletzt

Von: mk

Kastelbell – Bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden im Dorfzentrum von Kastelbell im Vinschgau hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall hat sich gegen 5.20 Uhr in unmittelbarer Nähe der Bäckerei Preiss ereignet.

Wie Alto Adige online berichtet, war die Frau gerade dabei, mit ihrem Pkw aus einer Einfahrt auf die Straße einzubiegen, als ihr Wagen von einem herannahenden Lieferwagen mit voller Wucht erfasst wurde.

Aufgrund des Aufpralls blieb die Lenkerin in der Karosserie ihres Wagens eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Kastelbell und Galsaun rückten umgehend aus, um die Frau aus dem Wagen zu befreien.

Die Wehrleute sorgten während des Einsatzes auch für die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße.

Die Sanitäter des Weißen Kreuzes kümmerten sich um die Erstversorgung der Frau und brachten sie anschließend ins Krankenhaus, während der Straßendienst im Anschluss die Unfallstelle räumte. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.