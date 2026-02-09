Schutzengel in Uniform patroullieren auf der Piste

Von: mk

Obereggen – Die Carabinieri von Deutschnofen sorgen nach wie vor mit Pisteneinheiten für Sicherheit und Ordnung im Skigebiet Obereggen. Erst am heutigen Montagvormittag haben sie einen Mann angezeigt, der am 6. Jänner Skiausrüstung im Skigebiet Obereggen gestohlen haben soll.

Im Rahmen einer Durchsuchung wurden zwei Paar Ski und Zubehör in einem Gesamtwert von 1.600 Euro sichergestellt. Die Ausrüstung konnte den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

Die Carabinieri haben außerdem einen Mann identifiziert, der am 27. Jänner einen Skiunfall verursacht haben soll. Nachdem er mit einem zweiten Skifahrer zusammengeprallt war, hatte er die Flucht ergriffen, anstatt erste Hilfe zu leisten oder die Rettungskräfte zu verständigen.

Der Mann konnte dank hochauflösender Aufzeichnungen von Überwachungskameras in der Nähe von Drehkreuzen der Aufstiegsanlagen ausgeforscht werden.

Die Identifizierung des Täters einer vorsätzlichen Körperverletzung im Wartebereich bei einem Skilift ist unterdessen ebenfalls bereits weit fortgeschritten. Das Opfer hatte hierzu förmlich Strafanzeige bei der Pisteneinheit der Carabinieri erstattet.

Die Carabinieri setzen ihre Präventions- und Kontrolltätigkeit im Skigebiet auch in den Abendstunden fort, was oft von besonderer Bedeutung ist: So wurden nach Betriebsschluss sechs Verstöße wegen des Befahrens gesperrter Pisten geahndet. Dieses Verhalten stellt ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit sowie die Sicherheit Dritter dar und zieht Verwaltungsstrafen gemäß der geltenden Gesetzgebung nach sich. Im selben Zuge wurden zudem zwei Anzeigen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit ausgestellt.

Seit Beginn der Skisaison haben die im Skigebiet eingesetzten Carabinieri zudem rund 300 Rettungseinsätze für verletzte oder in Not geratene Skifahrer geleistet.