Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schutzengel in Uniform patroullieren auf der Piste
Carabinieri sorgen für Recht und Ordnung

Schutzengel in Uniform patroullieren auf der Piste

Montag, 09. Februar 2026 | 11:05 Uhr
09.02.2026 CC Bolzano (1)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Obereggen – Die Carabinieri von Deutschnofen sorgen nach wie vor mit Pisteneinheiten für Sicherheit und Ordnung im Skigebiet Obereggen. Erst am heutigen Montagvormittag haben sie einen Mann angezeigt, der am 6. Jänner Skiausrüstung im Skigebiet Obereggen gestohlen haben soll.

Im Rahmen einer Durchsuchung wurden zwei Paar Ski und Zubehör in einem Gesamtwert von 1.600 Euro sichergestellt. Die Ausrüstung konnte den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

Die Carabinieri haben außerdem einen Mann identifiziert, der am 27. Jänner einen Skiunfall verursacht haben soll. Nachdem er mit einem zweiten Skifahrer zusammengeprallt war, hatte er die Flucht ergriffen, anstatt erste Hilfe zu leisten oder die Rettungskräfte zu verständigen.

Der Mann konnte dank hochauflösender Aufzeichnungen von Überwachungskameras in der Nähe von Drehkreuzen der Aufstiegsanlagen ausgeforscht werden.

Die Identifizierung des Täters einer vorsätzlichen Körperverletzung im Wartebereich bei einem Skilift ist unterdessen ebenfalls bereits weit fortgeschritten. Das Opfer hatte hierzu förmlich Strafanzeige bei der Pisteneinheit der Carabinieri erstattet.

Die Carabinieri setzen ihre Präventions- und Kontrolltätigkeit im Skigebiet auch in den Abendstunden fort, was oft von besonderer Bedeutung ist: So wurden nach Betriebsschluss sechs Verstöße wegen des Befahrens gesperrter Pisten geahndet. Dieses Verhalten stellt ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit sowie die Sicherheit Dritter dar und zieht Verwaltungsstrafen gemäß der geltenden Gesetzgebung nach sich. Im selben Zuge wurden zudem zwei Anzeigen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit ausgestellt.

Seit Beginn der Skisaison haben die im Skigebiet eingesetzten Carabinieri zudem rund 300 Rettungseinsätze für verletzte oder in Not geratene Skifahrer geleistet.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
76
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
32
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Kommentare
23
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
Kommentare
22
“Greenwashing einer Beton-Olympiade”
“Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”
18
“Bravo Domme, wir sind stolz auf dich!”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 