Frau tötet in Tirol wohl fünfjährigen Sohn, dann sich selbst

Von: apa

Die Leichen einer 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes sind Dienstagnachmittag in ihrer Wohnung in Kitzbühel gefunden worden. Nach derzeitigem Stand gehe man davon aus, dass die Frau zunächst den Sohn und dann sich selbst tötete, hieß es seitens des Tiroler Landeskriminalamts gegenüber der APA. Bei der Mutter hätten sich jedenfalls keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, sondern hier liege Suizid vor, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch.

Endgültig Klarheit, auch auf welche Art und Weise das Kind getötet wurde, soll eine Obduktion des Buben bringen, die die Staatsanwaltschaft anordnete. Das Ergebnis werde am Mittwoch feststehen. Die Ermittlungsarbeiten am Tatort waren indes noch im Gange. Die Leichen der beiden Österreicher seien von einer Person “im Umkreis der Frau” aufgefunden worden, die dann auch Alarm geschlagen habe.

Der Fund der Leichen gegen 13.30 Uhr hatte jedenfalls einen Großeinsatz zur Folge. Neben Ermittlern und Spurenexperten des LKA waren auch ein Rettungsteam samt Einsatzleitung und das Kriseninterventionsteam an Ort und Stelle.

Erinnerung an Bluttat in Leoben

Der Fall in Kitzbühel weckt unterdessen Erinnerungen an eine offenbar ähnliche Tat im steirischen Leoben Ende Jänner. Eine dabei tatverdächtige 39-jährige Mutter, die sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, gestand mittlerweile, ihren elfjährigen Sohn in ihrer Wohnung mit einem Messer getötet zu haben.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich).