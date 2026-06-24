Frau unter Hebebühne begraben

Von: luk

Lana – Drei Frauen haben am Dienstagvormittag auf einer landwirtschaftlichen Arbeitsbühne in einer Obstwiese in der Vill in Oberlana gearbeitet. Aus unbekannten Gründen kippte die Hebebühne plötzlich um.

Dabei wurde eine Arbeiterin mit den Beinen unter der schweren Arbeitsbühne eingeklemmt, die beiden weiteren Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Der Notruf ging gegen 11.30 Uhr ein: Aufgrund der abgelegenen Lage und des steilen Geländes standen die Einsatzkräfte vor großen logistischen Herausforderungen. Die Freiwillige Feuerwehr Lana hat in Zusammenarbeit mit dem Weißen Kreuz Lana und dem Bergrettungsdienst Lana die Lage bewältigt und die medizinische Versorgung der Verletzten sichergestellt.

Die Feuerwehr sicherte die Arbeitsbühne, hob diese mithilfe von Unterbauholz und hydraulischem Rettungsgerät kontrolliert an und befreite die eingeklemmte Frau. Anschließend übernahm die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 1 die weitere Versorgung und brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Bozen.

Die beiden Leichtverletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Meran eingeliefert. Die Feuerwehr Lana führte zudem die Sicherungs- und Aufräumarbeiten durch.