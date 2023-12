Friedliche Weihnachten: Von wegen

Zwei Fälle von häuslicher Gewalt in Bozen

Bozen – Über Weihnachten ist es in Bozen zu zwei Fällen häuslicher Gewalt gekommen. Zwei Männer wurden in der Folge festgenommen und in Untersuchungshaft überstellt.

Wie die Zeitung Alto Adige am Donnerstag berichtet, hat ein junger Mann (24) seine Eltern angegriffen. Der Verdächtige soll ein Drogenproblem haben. Er wollte von seinen Eltern Geld. Diese verweigerten sich aber. In der Folge kam es zu einem Gewaltausbruch. Die alarmierten Ordnungshüter haben den 24-Jährigen wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Die Festnahme wurde vom U-Richter bestätigt.

Im Knast ist auch ein anderer Mann (25) gelandet. Er soll seine Verlobte im Zuge eines Streits mit einem Messer bedroht haben. Nachbarn, die den lautstarken Disput mitbekommen hatten, verständigten die Polizei. Der gewaltbereite Mann wurde verhaftet. Auch diese Maßnahme wurde vom U-Richter bestätigt. Die Frau hat allerdings auf eine Anzeige verzichtet.