Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum bis auf Weiteres geschlossen
Unwetterschäden

Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum bis auf Weiteres geschlossen

Montag, 29. Juni 2026 | 08:40 Uhr
6_lpa
LPA/ Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Aufgrund der Unwetterschäden in Sinich/Freiberg bleiben die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sowie das Touriseum bis auf Weiteres geschlossen.

Sämtliche Zufahrtsstraßen zu den Gärten sind derzeit gesperrt. Die Anlage ist deshalb weder mit dem Auto noch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Die Gärten selbst sind von den Unwettern verschont geblieben und haben keine Schäden erlitten. Die vorübergehende Schließung erfolgt ausschließlich aufgrund der gesperrten Zufahrtswege und der anhaltenden Aufräumarbeiten in Sinich.

Der Zivilschutz wird im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zur Situation bekannt geben. Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff werden über die weitere Entwicklung sowie über den Zeitpunkt der Wiederöffnung informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Die Betreiber bitten alle Besucherinnen und Besucher sowie die Partner um Verständnis.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Kommentare
55
Südtiroler Stadt macht Zentrum für Wochen dicht
Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung
Kommentare
48
Kleine Gewohnheiten mit großer Wirkung
Norditalien: Wanderer macht brenzlige Begegnung mit Bärenmutter
Kommentare
43
Norditalien: Wanderer macht brenzlige Begegnung mit Bärenmutter
Panik bei Rettungseinsatz
Kommentare
29
Panik bei Rettungseinsatz
Wer hat diesen Mann gesehen?
Kommentare
27
Wer hat diesen Mann gesehen?
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 