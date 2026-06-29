Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum bis auf Weiteres geschlossen

Von: mk

Meran – Aufgrund der Unwetterschäden in Sinich/Freiberg bleiben die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sowie das Touriseum bis auf Weiteres geschlossen.

Sämtliche Zufahrtsstraßen zu den Gärten sind derzeit gesperrt. Die Anlage ist deshalb weder mit dem Auto noch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Die Gärten selbst sind von den Unwettern verschont geblieben und haben keine Schäden erlitten. Die vorübergehende Schließung erfolgt ausschließlich aufgrund der gesperrten Zufahrtswege und der anhaltenden Aufräumarbeiten in Sinich.

Der Zivilschutz wird im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zur Situation bekannt geben. Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff werden über die weitere Entwicklung sowie über den Zeitpunkt der Wiederöffnung informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Die Betreiber bitten alle Besucherinnen und Besucher sowie die Partner um Verständnis.