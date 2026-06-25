Gampenstraße: Auto überschlägt sich aus unbekannter Ursache

Von: luk

Lana – Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lana zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gampenstraße alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wobei das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam.

Eine Person wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallfahrzeug befreit werden.

Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person dem Weißen Kreuz übergeben.

Die Feuerwehr Lana sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die weiteren Rettungsmaßnahmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Naraun übernahm die Straßensperre von der Gampenseite. Ebenso im Einsatz stand die Gemeindepolizei.