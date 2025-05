Gefährliches “Duell” auf der Brennerautobahn

Von: luk

Bozen/Trient – Auf der Brennerautobahn A22 ist es zwischen Trient und Bozen zu einer hochgefährlichen Auseinandersetzung zweier Autofahrer gekommen. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video der Seite „Trentino al Volante“ zeigt, wie sich die Lenker eines Kleintransporters (mit italienischem Kennzeichen) und eines Mittelklassewagens (mit ausländischem Kennzeichen) während der Fahrt ein riskantes Kräftemessen liefern.

Die Szene spielt sich in dichtem Verkehr ab. Der Autofahrer setzt zu einem Überholmanöver über den Pannenstreifen an, woraufhin der Transporter abrupt reagiert und dem Wagen den Weg abschneidet. In der Folge liefern sich beide Fahrzeuge ein gefährliches Hin und Her zwischen Fahr-, Überhol- und Notspur – inklusive plötzlicher Bremsmanöver.

Das Verhalten der beiden Hitzköpfe hinter dem Steuer hat eine reale Unfallgefahr für alle Beteiligten heraufbeschworen. Schließlich stoppen beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand, auf der Pannenstreifen. Ob die Auseinandersetzung anschließend eskalierte oder die Fahrer sich verbal einigten, ist unklar.

Nur durch Glück kam es zu keinem Unfall. Die Aktion wird von Beobachtern als „absolut rücksichtslos“ und potenziell lebensgefährlich eingestuft. Ob die Behörden bereits Ermittlungen aufgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt.