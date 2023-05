Gefälschte Ausschreibungen: 54-Jähriger auch am Rechnungshof verurteilt

Bozen – Der Rechnungshof hat einen 54-jährigen Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebs im Meraner Krankenhaus zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 39.000 Euro verurteilt.

Dem Mann, der als technischer Verantwortlicher tätig ist, warfen die Richter mangelhaften Dienst vor. Außerdem habe er dem Sanitätsbetrieb einen Imageschaden zugefügt, berichtet Alto Adige online.

Der 54-Jährige war aufgrund seines Verhaltens bereits im Jahr 2021 strafrechtlich am Bozner Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Konkret ging es um gefälschte Ausschreibungen für Lieferungen von Bildschirmen und medizinischen Geräten am Spital in Meran.