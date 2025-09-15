Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gefahrguteinsatz in Hotel in Kematen
Technikraum nach chemischer Reaktion gesichert

Gefahrguteinsatz in Hotel in Kematen

Montag, 15. September 2025 | 15:38 Uhr
Einsatz
Freiwillige Feuerwehr Kematen/Taufers
Schriftgröße

Von: luk

Kematen – Ein größerer Feuerwehreinsatz hat am Montagvormittag in Kematen bei Sand in Taufers für Aufsehen gesorgt. Um 11.08 Uhr wurde Alarmstufe 7 ausgelöst, nachdem es in einem Hotel im Technikraum des Pools zu einer chemischen Reaktion gekommen war.

Mehrere Feuerwehren – darunter die Wehren von Kematen, Mühlen, Sand in Taufers, Bruneck, Pfalzen und Toblach – rückten gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und den zuständigen Behörden an. Der Hausmeister des Hotels wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Bruneck gebracht.

Atemschutztrupps mit speziellen Schutzanzügen gingen in den Technikraum vor und brachten die Lage unter Kontrolle. Das Untergeschoss des Hotels wurde während der Arbeiten vorsorglich evakuiert.

Der Einsatz erwies sich als zeitaufwendig und konnte erst gegen 14.00 Uhr beendet werden. Im Anschluss konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Technikraum wurde an einen Fachtechniker übergeben.

Freiwillige Feuerwehr Kematen/Taufers

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
95
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
41
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
34
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
31
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 