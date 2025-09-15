Gefahrguteinsatz in Hotel in Kematen

Von: luk

Kematen – Ein größerer Feuerwehreinsatz hat am Montagvormittag in Kematen bei Sand in Taufers für Aufsehen gesorgt. Um 11.08 Uhr wurde Alarmstufe 7 ausgelöst, nachdem es in einem Hotel im Technikraum des Pools zu einer chemischen Reaktion gekommen war.

Mehrere Feuerwehren – darunter die Wehren von Kematen, Mühlen, Sand in Taufers, Bruneck, Pfalzen und Toblach – rückten gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und den zuständigen Behörden an. Der Hausmeister des Hotels wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus Bruneck gebracht.

Atemschutztrupps mit speziellen Schutzanzügen gingen in den Technikraum vor und brachten die Lage unter Kontrolle. Das Untergeschoss des Hotels wurde während der Arbeiten vorsorglich evakuiert.

Der Einsatz erwies sich als zeitaufwendig und konnte erst gegen 14.00 Uhr beendet werden. Im Anschluss konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Der Technikraum wurde an einen Fachtechniker übergeben.