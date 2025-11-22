Polizei nimmt 56-Jährige wegen Drogenhandels fest

Von: mk

Niederdorf – Beamte des Polizeikommissariats in Innichen haben am Freitagvormittag die Wohnung einer 56-jährigen Frau in Niederdorf durchsucht. Insgesamt wurden 1.550 Gramm Haschisch sichergestellt und beschlagnahmt.

Die Frau war von den Ermittlern im Vorfeld bereits mehrere Wochen lang beschattet worden, bevor es zur Wohnungsdurchsuchung kam. Im Einsatz stand auch eine Hundestaffel der Finanzpolizei.

Das Haschisch war in zwei unterschiedlichen Kühltruhen gelagert worden. Während sich eine davon in der Garage befand, stand die zweite in der Küche der Wohnung.

Die Substanz war auf 144 Portionen zu jeweils rund zehn Gramm aufgeteilt und verpackt. Laut Polizei sei damit bereits fertig zum Verkauf gewesen.

Die 56-Jährige wurde wegen Drogenhandels festgenommen und in den Hausarrest überstellt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.