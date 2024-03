Geriatrie Meran übersiedelt in das Hauptgebäude

Meran – Die Abteilung für Geriatrie im Krankenhaus Meran, bisher im Reha-Trakt untergebracht, übersiedelt in der Woche vom 11. März in die sechste Etage des Hauptgebäudes.

Hauptgrund für die Übersiedelung waren organisatorische Überlegungen: „Die Geriatrie ist ein Bereich der Inneren Medizin und als solcher ist es in Zeiten der knappen Personalressourcen wichtig, dass das diensthabende ärztliche Personal auf der Abteilung für Innere Medizin auch in der Lage ist, Nacht- und Feiertagsdienste auf der Geriatrie zu übernehmen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn beide Abteilungen sich in anderen Gebäuden befinden und damit nur sehr schwer erreicht werden können, erst recht nicht, wenn es sich um einen Notfall handelt“, so der ärztliche Direktor Valter Ciarrocchi. Mit der Übersiedelung in die sechste Etage (oberstes Stockwerk) des Hauptgebäudes befindet sich die Abteilung Geriatrie genau eine Etage über der Inneren Medizin, was ein schnelles und unkompliziertes Eingreifen in beiden Bereichen möglich macht.

Für die Patientinnen und Patienten ändert sich dadurch nichts, denn sie werden erst im letzten Moment in die komplett ausgestattete neue Abteilung verlegt. Da die Bettenauslastung in der Geriatrie immer komplett ist, wird angedacht, auch zusätzliche Betten einzurichten.

Was in der Theorie einfach klingt, ist im Detail eine Mammutaufgabe, erklärt Geom. Martin Ratschiller, der die Übersiedelung betreut hat: Denn im nunmehr neuen „Zuhause“ der Abteilung Geriatrie in der 6. Etage befanden sich vor dem Umzug die Büroräume der ärztlichen Direktion und der Pflegedienstleitung. Beide mussten vorab verlegt werden. Auch andere Räume, die benötigt wurden, mussten ausgesiedelt und in bestehende bzw. neu angemietete Einrichtungen verlegt werden. Als letzter Mosaikstein ist die Verlegung der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in die ehemaligen Räume der Geriatrie im Reha-Trakt geplant, „mit April 2024 dürften alle Arbeiten dann beendet sein“, so Ratschiller.