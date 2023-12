Gewalt und Alkoholexzesse: Quästor schließt Imbissstand in Bozen

Bozen – Der Quästor hat dem Kiosk “Al Brat da Ciano” in der Pacinottistraße 14 in Bozen für die Dauer von 30 Tagen die Lizenz entzogen. Die Maßnahme sei nach jüngsten Vorfällen im Sinne der öffentlichen Sicherheit nötig geworden, wie es in der Begründung heißt.

So mussten am Abend des 23. Dezembers mehrere Polizei- und Carabinieri-Streifen eingreifen, nachdem es zu einem gewaltsamen Vorfall an dem Imbissstand gekommen war: Ein 31-Jähriger wurde bewusstlos am Boden liegend gefunden. Der bereits polizeibekannte Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte Schnittwunden an Brust und Kopf erlitten. In der Umgebung des Kiosks in der Industriezone wurden zudem zahlreiche Personen angetroffen, die offensichtlich angetrunken waren.

Bereits im Oktober mussten die Ordnungshüter zum “Al Brat da Ciano” ausrücken: Damals wurde eine Frau von einem Mann aus Marokko angegriffen und mit dem Tod bedroht. Der vorbestrafte Mann, der sich zudem ohne Aufenthaltsgenehmigung in Italien aufhielt, versuchte die Frau auch in Anwesenheit der Ordnungshüter zu schlagen. Außerdem griff er die auch die Beamten an.

Bei zuletzt durchgeführten Kontrollen haben die Ordnungshüter stets eine nicht unerhebliche Zahl an Besuchern rund um den Imbissstand angetroffen, die vorbestraft waren und zu tief ins Glas geschaut hatten.

Um diesem Typ von Gast den Treffpunkt zu nehmen und um die öffentliche Sicherheit in diesem Bereich wieder herzustellen, hat der Quästor zum Lizenzentzug für 30 Tage angeordnet.