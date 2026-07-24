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Frankreich bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Flammen

“Größter” Waldbrand der Saison in Frankreich

Freitag, 24. Juli 2026 | 11:04 Uhr
Frankreich bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Flammen
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
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Von: APA/AFP

Angesichts eines heftigen Waldbrandes an der französischen Atlantikküste werden rund Zehntausende evakuiert. “Etwa 40.000 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht oder werden es derzeit”, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit Blick auf den Flächenbrand in der Nähe der Bucht von Arcachon am Freitag. Opfer seien bisher nicht verzeichnet worden.

Das Feuer, das die bei Touristen beliebte Halbinsel Cap Ferret bedroht, habe bereits eine Fläche von mehr als 10.000 Hektar verwüstet. Nuñez bezeichnete den Brand als das “größte Feuer der Saison”. Bisher seien 80 Häuser durch Flammen beschädigt, 50 davon seien vollständig zerstört.

Etwa 100 Kilometer weiter südlich brannten in der Nähe des Ortes Biscarrosse mehr als 2.500 Hektar ab. In dieser Region wurden bisher 23.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

32 aktive Brände

Insgesamt gab es in Frankreich Nuñez zufolge 32 aktive Waldbrände unterschiedlicher Intensität. Seit Jahresbeginn brannten demnach 50.000 Hektar ab – etwa drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab bekannt, dass er die Europäische Union um Hilfe gebeten habe. Man stehe “unter hoher Spannung”. Es sei die Auslösung des europäischen Zivilschutzmechanismus’ beantragt worden. Frankreich werde damit “schnell” Hilfe aus anderen Ländern für die Brandbekämpfung aus der Luft bekommen.”Wir werden bald auf Verstärkung zählen können”, erklärte Macron auf X. Unter anderem sollten Löschflugzeuge und Schwerlast-Hubschrauber aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei die französischen Einsatzkräfte unterstützen.

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