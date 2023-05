Großbrand in Latzfons

Latzfons – Heute Nacht kam es in Latzfons zu einem verheerenden Stadelbrand. Gegen 00.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Latzfons zum Einsatzort im Ortsteil Runggallen gerufen. Leider stand der Stadel zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand und als die Feuerwehr eintraf konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden. Die Feuerwehrleute begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten so ein Übergreifen des Brandes auf das nebenstehende Gebäude noch rechtzeitig verhindern. Es mussten mehrere Zubringerleitungen mit Pumpen aufgebaut werden, um die Wasserversorgung für die Löscharbeiten zu sichern. Die Nachlösch – und Aufräumarbeiten wurden noch bis in die frühen Morgenstunden weitergeführt. Es gab keine Hinweise darauf, dass während des Brandes Personen verletzt wurden. Die Berufsfeuerwehr Bozen wird eine Ermittlung der Brandursache durchführen, um den Grund für den Stadelbrand herauszufinden.

Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren von Garn, Klausen, Verdings und das Weiße Kreuz.