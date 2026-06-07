Große Solidarität im Ultental: Auch Dominik Paris trat mit Band auf

Von: luk

Ultental – Knapp einen Monat nach dem tragischen Unfalltod von Anna Seebacher Breitenberger hat das Ultental ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Mit einem Benefizkonzert wurde Geld für die Hinterbliebenen der jungen Mutter gesammelt, die am 10. Mai bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen war. Sie hinterlässt ihren Ehemann sowie zwei kleine Kinder.

Die Initiative für die Spendenaktion ging von Michael Gamper aus. Innerhalb kurzer Zeit schlossen sich zahlreiche Vereine und Organisationen aus dem Tal dem Vorhaben an. Das Benefizkonzert fand am vergangenen Dienstag im Freien bei der Talstation der Schwemmalm statt und zog Besucherinnen und Besucher aus dem Ultental sowie aus anderen Teilen Südtirols an.

Trotz regnerischen Wetters und kühler Temperaturen war die Beteiligung groß. Rund 100 Freiwillige engagierten sich bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Der gesamte Erlös kommt der Familie von Anna Seebacher Breitenberger zugute.

Unter den Mitwirkenden war auch der Südtiroler Skirennläufer Dominik Paris, der gemeinsam mit seiner Band auftrat und die Benefizaktion unterstützte.

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Zusammenhalts und der Hilfsbereitschaft. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, ihre Anteilnahme auszudrücken und die Familie in einer schweren Zeit mit einer konkreten Geste zu unterstützen.