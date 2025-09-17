Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großmutters Ring ist wieder da
Ortspolizei Eppan kann Diebstahl am Montiggler See aufklären

Großmutters Ring ist wieder da

Mittwoch, 17. September 2025 | 11:55 Uhr
Gestohlener Ring
Ortspolizei Eppan
Von: luk

Eppan – Ein am Montiggler See entwendeter Ring ist dank der Ermittlungen der Ortspolizei Eppan wieder bei seiner Besitzerin.

Am 22. August wurde einem Mädchen der wertvolle Schmuck gestohlen. Der Ring war ein Unikat, das ihre Großmutter eigens für sie anfertigen ließ – mit sowohl hohem ideellen als auch materiellen Wert.

Die Exekutivbeamten der Ortspolizei nahmen sofort die Ermittlungen auf und konnten das Schmuckstück wenig später bei einem Goldhändler in Bozen sicherstellen. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wurde es der jungen Eigentümerin zurückgegeben.

Ortspolizei Eppan

Im Zuge der Ermittlungen geriet eine 25-jährige Frau aus dem Sarntal ins Visier. Sie hatte den Ring an den Goldhändler verkauft. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Die Ortspolizei Eppan erinnert in diesem Zusammenhang daran, Wertgegenstände sicher aufzubewahren und rät, Schmuckstücke und andere wertvolle Objekte zu fotografieren. Dies erleichtere im Falle eines Diebstahls die Fahndung und Wiedererlangung erheblich.

Bezirk: Überetsch/Unterland

