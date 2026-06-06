Grüne schließen Erneuerungsprozess ab

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Bozen – Bei der Landesversammlung im Pfarrheim Bozen haben die Grünen Südtirol ihre Parteigremien neu besetzt und eine überarbeitete Satzung vorgestellt. Das neue Statut war in den vergangenen Monaten in einem parteiinternen Beteiligungsprozess ausgearbeitet und Anfang Juni beschlossen worden.

Zu den neuen Co-Sprecher der Partei wurden die Eppaner Gemeinderätin Kathrin Werth und der Landtagsabgeordnete Zeno Oberkofler gewählt. Sie folgen auf Elide Mussner und Luca Bertolini, deren Amtszeit mit der Landesversammlung endete. Beide hatten den Statutenprozess während ihrer Zeit an der Parteispitze begleitet.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Einführung des Amtes einer Präsidentin. In diese Funktion wurde die Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa gewählt. Sie übernimmt künftig die gesetzliche Vertretung der Partei und soll auf die Einhaltung der im Statut festgelegten Grundsätze und Verfahren achten.

Darüber hinaus wurde auch der Grüne Rat als strategisches Leitungsgremium neu gewählt. Dem Gremium gehören künftig Elide Mussner, Maximilian Gartner, Erica Fassa, Camila Cristofoletti, Thomas Anton Ebenkofler, Rosina Ruatti, Inge Mahlknecht, Nadja Spöttl und Cornelia Brugger an.

Mit der neuen Organisationsstruktur und den neu besetzten Gremien wollen sich die Grünen nach eigenen Angaben für die kommenden politischen Herausforderungen auf Landes- und Staatsebene aufstellen.