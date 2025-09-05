Hafling: Hotel nach Brandalarm evakuiert

Von: luk

Hafling – Heute in den frühen Morgenstunden kam es im Hotel Hirzer in Hafling zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Elektroschaltkasten im Rezeptionsbereich Feuer gefangen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Die Hotelgäste wurden vorsorglich evakuiert, konnten jedoch nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Eine Person wurde vor Ort medizinisch betreut, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling, Vöran und Labers, die Carabinieri, ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes Meran sowie die örtlichen First Responder. Der Einsatz verlief ohne größere Zwischenfälle.