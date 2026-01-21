Aktuelle Seite: Home > Chronik > Handelskammer Bozen trauert um Benedikt Gramm
"GroÃŸer SÃ¼dtiroler Unternehmer"

Handelskammer Bozen trauert um Benedikt Gramm

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 11:46 Uhr
Benedikt Gramm (c) hk
hk
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Der ehemalige und langjährige Präsident der Handelskammer Benedikt Gramm ist heute im Alter von 93 Jahren verstorben.

Am 25. Jänner 1994 wurde Benedikt Gramm zum Präsidenten der Handelskammer Bozen bestellt und bekleidete dieses Amt bis zum 3. Juni 2008. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Planung und Errichtung des neuen Kammersitzes in der Südtiroler Straße in Bozen, die Gründung der EOS, einer der Vorläuferorganisationen der heutigen IDM, sowie die Einrichtung des Merkantilmuseums.

Auch über seine Amtszeit hinaus blieb Benedikt Gramm der Handelskammer eng verbunden. Mit großem Interesse verfolgte er die Entwicklungen der Institution und nahm auch im Ruhestand regelmäßig an Veranstaltungen teil. Besonders erwähnenswert bleibt seine menschliche Nähe, so gratulierte er jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin stets persönlich zum Geburtstag und begegnete allen mit Wertschätzung. Sein Engagement, seine Präsenz und seine Verbundenheit mit der Handelskammer bleiben in Erinnerung.

„Benedikt Gramm war ein großer Südtiroler Unternehmer, der die Fähigkeit beherrschte, innovativ zu sein und Entwicklungen vorwegzunehmen. Sein zukunftsorientiertes Denken machten ihn für uns alle zu einem Vorbild“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner: „Ich möchte der Familie von Benedikt Gramm im Namen aller Gremien, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handelskammer mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Zurück bleibt für uns alle eine große Leere.“

Handelskammerpräsident Michl Ebner, die Mitglieder des Kammerrates und des Kammerausschusses, Generalsekretär Alfred Aberer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handelskammer trauern um den ehemaligen Präsidenten der Handelskammer.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in SÃ¼dtirol
Kommentare
98
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in SÃ¼dtirol
“Heute wollen junge Leute nur noch das NÃ¶tigste tun”
Kommentare
47
“Heute wollen junge Leute nur noch das NÃ¶tigste tun”
GrÃ¼ne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im SÃ¼dtiroler Tourismus
Kommentare
35
GrÃ¼ne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im SÃ¼dtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
So geht Jobsuche mit AuÃŸenwerbung
Wennâ€™s hÃ¤ngen bleibt:
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Einfach, gÃ¼nstig und fÃ¼r alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlÃ¤ngern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 