Handelskammer Bozen trauert um Benedikt Gramm

Von: luk

Bozen – Der ehemalige und langjährige Präsident der Handelskammer Benedikt Gramm ist heute im Alter von 93 Jahren verstorben.

Am 25. Jänner 1994 wurde Benedikt Gramm zum Präsidenten der Handelskammer Bozen bestellt und bekleidete dieses Amt bis zum 3. Juni 2008. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Planung und Errichtung des neuen Kammersitzes in der Südtiroler Straße in Bozen, die Gründung der EOS, einer der Vorläuferorganisationen der heutigen IDM, sowie die Einrichtung des Merkantilmuseums.

Auch über seine Amtszeit hinaus blieb Benedikt Gramm der Handelskammer eng verbunden. Mit großem Interesse verfolgte er die Entwicklungen der Institution und nahm auch im Ruhestand regelmäßig an Veranstaltungen teil. Besonders erwähnenswert bleibt seine menschliche Nähe, so gratulierte er jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin stets persönlich zum Geburtstag und begegnete allen mit Wertschätzung. Sein Engagement, seine Präsenz und seine Verbundenheit mit der Handelskammer bleiben in Erinnerung.

„Benedikt Gramm war ein großer Südtiroler Unternehmer, der die Fähigkeit beherrschte, innovativ zu sein und Entwicklungen vorwegzunehmen. Sein zukunftsorientiertes Denken machten ihn für uns alle zu einem Vorbild“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner: „Ich möchte der Familie von Benedikt Gramm im Namen aller Gremien, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handelskammer mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Zurück bleibt für uns alle eine große Leere.“

Handelskammerpräsident Michl Ebner, die Mitglieder des Kammerrates und des Kammerausschusses, Generalsekretär Alfred Aberer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handelskammer trauern um den ehemaligen Präsidenten der Handelskammer.