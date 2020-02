Hang in Kollmann verschiebt sich ins Tal

Barbian/Kollmann – Der Hang südlich von Schloss Friedburg (im Bild) in Kollmann rutscht seit Jahren jährlich um einige Millimeter Richtung Tal, schreibt Margit Piok Kaden für das Tagblatt Dolomiten.

Für die Bewohner ist das eine beängstigende Situation, für die sie eine Lösung fordern.

Zentimeter große Risse und Spalten sind bereits in mehreren Stützmauern und in einigen Kellern von Wohnhäusern am Hang zu erkennen.

Mehr lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!