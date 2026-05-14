Hantavirus: Kontaktfälle in Frankreich, Niederlanden negativ

Von: APA/AFP

Frankreichs Gesundheitsministerium hat zum Zustand der in Frankreich untersuchten Kontaktfälle nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff “Hondius” eine erste Entwarnung gegeben. Alle Kontaktfälle, die sich in Frankreich in Isolation befänden, seien “ausnahmslos negativ getestet worden”, teilte Gesundheitsministerin Stéphanie Rist am Donnerstag im Onlinedienst X mit.

Darunter waren demnach neben vier Franzosen auch 22 Kontaktpersonen einer später an einer Hantavirus-Infektion gestorbenen Niederländerin. Als Vorsichtsmaßnahme sowie angesichts der langen Inkubationszeit seien “alle 26 Personen in Krankenhaus-Isolation gebracht” worden. Sie würden “weiterhin medizinisch überwacht und dreimal pro Woche getestet”. Eine vorherige Ansteckung weiterer Menschen könne “zum gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Untersuchungen ausgeschlossen” werden. Außer im Falle eines möglichen positiven Tests würden die Gesundheitsbehörden von nun an keine weiteren Informationen zu diesen Ergebnissen veröffentlichen.

Auch ein Österreicher war kurz mit einer mit dem Hantavirus infizierten Frau in einem Flugzeug und gilt nun als Niedrigrisiko-Kontaktperson. Darüber informierte das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Die Frau war damals bereits schwer erkrankt, weshalb die Crew entschied, dass sie nicht mitfliegen durfte. Die Niederländerin starb wenig später in Johannesburg. Eine Ansteckung des Österreichers gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der Mann hat keine Symptome.

Drei Passagiere starben auf Kreuzfahrtschiff

An Bord der “Hondius” war es während einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen. Drei Passagiere starben: ein niederländisches Ehepaar und eine Deutsche. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, bei dem dritten Todesopfer gilt eine Hantavirus-Infektion nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich.

Fünf französische Passagiere der “Hondius” waren unmittelbar nach ihrer Ankunft in Paris am Samstag isoliert worden. Eine von ihnen wurde positiv auf das Hantavirus getestet und ist inzwischen schwer erkrankt. 22 weitere Kontaktpersonen der später verstorbenen Niederländerin wurden auf französische Krankenhäuser verteilt. Die niederländischen Behörden teilten ihrerseits mit, dass alle in dieser Woche in den Niederlanden eingetroffenen Evakuierten ebenfalls negativ getestet worden seien.

Informationsaustausch in der EU soll gestärkt werden

In der Europäischen Union soll derweil der Mechanismus für den Informationsaustausch zwischen den 27 Mitgliedstaaten gestärkt werden, um das Hantavirus besser bekämpfen zu können. Die Aktivierung dieses Mechanismus werde nun “den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen erleichtern”, erklärte die zyprische Ratspräsidentschaft am Donnerstag. Auf einer Plattform sollten “alle relevanten Informationen sowie alle laufenden Maßnahmen gebündelt werden”. Nach den derzeit verfügbaren Daten schätze die EU das Risiko für die allgemeine Bevölkerung in Europa als “sehr gering” ein, hieß es.