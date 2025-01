Heute Frühlingstemperaturen in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Halbzeit des meteorologischen Winters bringt für Südtirol ungewöhnlich milde Temperaturen und wenig Niederschlag. Landesmeteorologe Dieter Peterlin zieht eine erste Bilanz:

„Der Winter ist bisher um 0,5 bis ein Grad wärmer als im Durchschnitt. Gleichzeitig gab es nur halb so viel Niederschläge wie üblich, und die Schneelage auf den Bergen ist deutlich unterdurchschnittlich – 20 bis 50 Prozent weniger Schnee als Mitte Januar üblich.“

Frühlingstemperaturen in Bozen

Dank des Nordföhns erreichte die Temperatur in Bozen am Mittwoch knapp 15 Grad, doppelt so warm wie am Vortag. Mit dem Nachlassen des Föhns wird es morgen wieder kühler, aber die Sonne bleibt in den kommenden Tagen ein treuer Begleiter.

Wetterprognose: Sonniges Wochenende erwartet

Laut dem Landeswetterdienst löst sich morgen früh die Restbewölkung auf, und es bleibt im ganzen Land sonnig. Auch am Freitag und Samstag setzt sich die stabile Hochdrucklage fort, bevor am Sonntag von Süden her einige Wolken aufziehen. Am Montag zeigt sich das Wetter wechselnd bis stark bewölkt.

Lawinengefahr: Vorsicht in schneearmen Schattenhängen

Die Lawinensituation hat sich entspannt, bleibt aber mäßig gefährlich (Gefahrenstufe 2). Besonders in Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze können Lawinen durch Wintersportler ausgelöst werden. Gefahrenstellen finden sich in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Lawinen sind meist klein, doch neben Verschüttungen ist auch die Absturzgefahr zu beachten.