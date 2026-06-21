Aktuelle Seite: Home > Chronik > Himmel explodiert über Südtirol: 1.800 Blitze in einer Nacht
Feuerwehreinsätze im ganzen Land

Himmel explodiert über Südtirol: 1.800 Blitze in einer Nacht

Sonntag, 21. Juni 2026 | 08:54 Uhr
Unwetter Gewitter Schäden Südtirol
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Nach einem heißen Sommertag haben am Samstagabend kräftige Gewitter weite Teile Südtirols erfasst und zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Besonders stark fielen die Unwetter im Unterland und Raum Bozen aus, aber auch einzelne Gemeinden im Eisacktal und im Schlerngebiet meldeten wetterbedingte Schäden.

Die Freiwilligen Feuerwehren rückten zu rund 50 Einsätzen aus. Die Alarmierungen betrafen unter anderem überflutete Keller und Tiefgaragen, Wassereintritte in Wohnhäuser, verlegte Kanäle, überflutete Straßen sowie umgestürzte Bäume. Zudem mussten mehrere Verkehrswege von Schlamm, Geröll und Ästen geräumt und Gefahrenstellen abgesichert werden.

Besonders stark traf das Unwetter die Gemeinden Leifers, Branzoll, Auer und Neumarkt. Dort gingen innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen nieder, teilweise begleitet von Hagel und kräftigen Windböen. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin wurden allein am Samstagabend rund 1.800 Blitze registriert – so viele wie bisher noch an keinem Tag des laufenden Jahres. Aus “X” zeigt Peterlin ein Foto von einem Blitzeinschlag bei der Leuchtenburg oberhalb des Kalterer Sees.

Außergewöhnlich waren die Niederschlagsmengen in Auer: An der Wetterstation wurden knapp 60 Millimeter Regen gemessen. Davon fielen rund 40 Millimeter innerhalb von nur 20 Minuten. Nach Angaben des Wetterdienstes handelt es sich dabei um einen neuen Rekordwert für die Messstation.

Auch in Bozen sorgten starke Windböen für zahlreiche Einsätze. Äste wurden von Bäumen gerissen und verursachten Sachschäden. Größere Überschwemmungen wurden in der Landeshauptstadt jedoch nicht gemeldet.

Die Feuerwehren standen bis in die Nachtstunden im Einsatz, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen und die Sicherheit wiederherzustellen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern, Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern, Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
82
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
68
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
35
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
28
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 