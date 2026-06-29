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Einsatzkräfte bleiben wachsam

Hitzegewitter bescheren Feuerwehren erneut Arbeit

Montag, 29. Juni 2026 | 17:31 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehren
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Von: mk

Bozen – Über Teile Südtirols ziehen derzeit erneut kräftige Gewitter. Die Freiwilligen Feuerwehren sind in mehreren Ortschaften bereits zu Einsätzen ausgerückt. Schwerpunkte sind umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und kleinere Vermurungen. Die Einsatzkräfte arbeiten die eingehenden Notrufe laufend ab.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X mitteilt, sind auch im Meraner erneut Gewitter aufgezogen – ausgerechnet nach den heftigen Unwettern am Sonntag.

“Wir sind mittendrin in der Wetterumstellung. Im Norden Südtirols erreichen die Temperaturen heute nur mehr knapp 30 Grad, im Süden geht es nochmals rauf auf bis zu 36 Grad”, erklärt Peterlin. Morgen werde es um rund zwei Grad kühler. Noch deutlicher sei die Abkühlung schließlich am Mittwoch und am Donnerstag zu spüren.

Heute war es untertags noch heiß. “35,7° ist der heutige Tageshöchstwert, gemessen jeweils von den beiden Wetterstationen Meran und Gargazon”, schrieb Peterlin auf X.

Mit einer schwachen südwestlichen Höhenströmung bleibt der Alpenraum ab Dienstag in einer warmen und instabilen Luftmasse. Morgendliche Restwolken lösen sich auf und am Vormittag scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag entwickeln sich aus den anwachsenden Quellwolken ein paar Regenschauer oder Gewitter.

Am Mittwoch sorgt eine Kaltfront für zunehmend unbeständige Verhältnisse. Im Tagesverlauf kommt es verbreitet zu gewittrigen Regenschauern und in der Folge frischt vielerorts Nordföhn auf. Die Temperaturen gehen zurück. Der Donnerstag verläuft recht sonnig, morgendliche Wolken lockern bald auf. Vor allem im Norden bleibt es föhnig. Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein, am Alpenhauptkamm kann die Bewölkung zeitweise etwas dichter sein. Der Samstag bringt voraussichtlich im ganzen Land strahlenden Sonnenschein. Richtung Wochenende steigen die Temperaturen vor allem im Süden wieder an.

Bezirk: Bozen

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