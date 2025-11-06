Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hof in Spinges in Flammen: Beachtlicher Schaden
Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Hof in Spinges in Flammen: Beachtlicher Schaden

Donnerstag, 06. November 2025 | 12:31 Uhr
574885391_848601531031162_3198852980673485279_n
Facebook/Lüsen / Gruberhof - Webcam
Schriftgröße

Von: mk

Spinges – Mehrere Feuerwehren sind in Spinges am Eingang ins Pustertals wegen eines brennenden Bauernhofs im Einsatz.

Der Alarm wurde gegen 10.00 Uhr ausgelöst. Als die Wehrleute eintrafen, stand das größtenteils aus Holz gebaute Gebäude bereits in Flammen.

Die Rauchsäule war weit in der Umgebung sichtbar.

Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der Holzbauweise des Hofes schwierig. Ersten Meldungen zufolge ist der Sachschaden am Bauernhof beträchtlich.

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Spinges, Schabs, Mühlbach, Rodeneck, Brixen und Klausen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
167
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
62
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Kommentare
25
Italien ist die Todesfalle Nummer eins in Europa
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
22
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Kommentare
21
Trotz Kritik und geschützten Uhus: Umstrittene Forststraße wird gebaut
Anzeigen
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 