Hof in Spinges in Flammen: Beachtlicher Schaden

Von: mk

Spinges – Mehrere Feuerwehren sind in Spinges am Eingang ins Pustertals wegen eines brennenden Bauernhofs im Einsatz.

Der Alarm wurde gegen 10.00 Uhr ausgelöst. Als die Wehrleute eintrafen, stand das größtenteils aus Holz gebaute Gebäude bereits in Flammen.

Die Rauchsäule war weit in der Umgebung sichtbar.

Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der Holzbauweise des Hofes schwierig. Ersten Meldungen zufolge ist der Sachschaden am Bauernhof beträchtlich.

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Spinges, Schabs, Mühlbach, Rodeneck, Brixen und Klausen.