Holzlager auf dem Ritten in Brand geraten

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Mittelberg/Ritten – Am Samstagnachmittag ist in der Gemeinde Ritten ein Holzlager in der Ortschaft Mittelberg in Brand geraten. Der Alarm wurde gegen 15.00 Uhr ausgelöst. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Lengmoos/Klobenstein und Lengstein stand das Holzlager bereits in Vollbrand. Dichter Rauch und hohe Flammen prägten das Einsatzbild vor Ort.

Das Feuer drohte zeitweise auf den umliegenden Wald überzugreifen. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung zu verhindern, wodurch größerer Schaden abgewendet werden konnte.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.