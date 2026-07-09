Hotelbrand in Montal erfordert Evakuierung

Von: mk

Montal – Ein Brand in einem Hotelbetrieb in Montal hat am frühen Donnerstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Das Gebäude musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 1400 Uhr wurde der Alarm aus: Im Hotel Lanerhof in Montal bei St. Lorenzen war ein Feuer ausgebrochen. Der Brandherd befand sich ersten Angaben zufolge im Heizraum der beliebten Tourismusunterkunft.

Um die Sicherheit der Gäste und des Personals zu gewährleisten, wurde das Hotel evakuiert. Dabei handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Feuerwehren war rasch an Ort und Stelle und konnten die Flammen im Heizraum zügig unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte entwickelte sich durch das Feuer eine dichte Rauchsäule, die auch auf andere Teile des Gebäudes übergriff.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die wichtigste Nachricht lautet jedoch: Bei dem Zwischenfall keine Personen zu Schaden.

Für die Löscharbeiten standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montal, Bruneck, St. Lorenzen und Ehrenburg im Einsatz, während die Stegener Feuerwehr in Alarmbereitschaft stand. Ebenfalls ausgerückt sind das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri, um Erhebungen zum Brand vorzunehmen.