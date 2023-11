Hungrige Diebe treiben Kiosk-Betreiber zur Verzweiflung

Meran – In der Mainhardstraße in Meran ist es in der Nacht auf Samstag zu einem ärgerlichen Vorfall gekommen. Der “Shop 24” wurde gegen 2.00 Uhr von drei jugendlichen Übeltätern aufgesucht. Sie machten sich am dortigen Automaten zu schaffen und stemmten ihn mit einer Eisenstange auf. Danach entnahmen sie diverse Snacks, Süßigkeiten und einige Getränke.

Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie die drei Diebe – einer davon maskiert – zuschlagen.

Während die Beute relativ unerheblich ist, ist der Schaden am Automaten umso größer, wie Betreiber Nasir Batthi beklagt. Es ist nicht das erste Mal, dass er von Kleinkriminellen bestohlen wurde. Sämtliche Anzeigen hätten nichts gebracht, so der Geschäftsbetreiber gegenüber der Zeitung Alto Adige. “Ich bin sprachlos – sagt er – weil ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Offensichtlich haben sie es auf mich abgesehen, trotz der wiederholten Anzeigen.”