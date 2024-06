ICE-Waggons wegen Erdrutsches in Deutschland entgleist

Von: APA/dpa

In Deutschland sind zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd am späten Samstagabend nach einem Erdrutsch entgleist. Nach Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag blieben die 185 Fahrgäste des Zuges unverletzt. Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort hatte es wie in weiten Teilen Baden-Württembergs seit Freitag erhebliche Niederschläge gegeben.