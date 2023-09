In den Dolomiten: Paragleiter stürzt in Seil von Materialseilbahn

Wolkenstein – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Rettungskräfte in Wolkenstein in Gröden in den Dolomiten am Freitag gerufen worden.

Am frühen Nachmittag ist bei Wolkenstein ein Paragleiter in das Seil einer Materialseilbahn gestürzt. Fast 15 Minuten hat sich der Pilot am Seil festgehalten. Dabei hatte er ein Bein über das Seil geschlagen.

Die Bergrettung ist mit einer Leiter zum jungen Oberösterreicher geklettert, hat den Mann gesichert und schließlich unverletzt geborgen.

Im Einsatz war auch das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die Feuerwehren von Gröden.