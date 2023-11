In dieser Woche erwartet euch ein Wettermix

Bozen – Schnee im Norden, Sonne im Süden: So lässt sich grob die Wettersituation vom Samstag auf den Sonntag in Südtirol beschreiben. Laut Landesmeteorologen Dieter Peterlin hat es in der Nacht auf Sonntag am Alpenhauptkamm wieder gut geschneit. “So liegen jetzt in Rojen (Obervinschgau) 46 cm Schnee, in Kasern (Ahrntal) 40 cm und in Pfelders (Passeiertal) 21 cm. Im Süden gibt’s dagegen noch wenig, in Obereggen etwa acht Zentimeter Schnee. Hier könnte nächste Woche am Donnerstag und Freitag was kommen”, so der Wetterexperte. Es bleibt also kühl.

Wettertechnisch zeigt sich die bevorstehende Woche durchwachsen: Am Montag dreht die Strömung im Tagesverlauf auf Südwest und mit ihr werden zunehmend feuchte Luftmassen Richtung Südtirol geführt. In der ersten Tageshälfte scheint noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag nehmen die Wolken überall zu und in der Nacht auf Dienstag kann es gebietsweise leicht schneien.

Am Dienstag lockert es abseits vom Alpenhauptkamm auf, im Norden bleibt es wechselhafter.

Am Mittwoch scheint verbreitet die Sonne.

Am Donnerstag tauchen wieder dichtere Wolken auf und von Südwesten her beginnt es allmählich zu regnen oder zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 500 und 1000 Höhenmetern. Am Freitag lockert es auf, stellenweise sind aber noch ein paar Schauer möglich.