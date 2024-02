In Südtirol erstmal Regen und Schnee: Ab Montag wieder Sonne

Bozen – War es in den ersten Februartagen in Südtirol ungewöhnlich warm, zieht nun langsam wieder Normalität ein. In diesen Tagen ist mit einer Wetteränderung zu rechnen.

“Ein Mittelmeertief streift Südtirol und bringt vor allem in den bekannten Südstaulagen Regen und Schnee, insbesondere in der Ortlergruppe, in Ulten, Passeier und im Unterland”, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Dies wird mit einem leichten Rückgang der Temperaturen einhergehen. Allerdings dürfte nicht mit einer wirklichen Kälte-Peitsche zu rechnen.

Der erste Arbeitstag des neuen Radars. FAQ: Warum steht auf dem Bild immer noch MeteoSchweiz? Hier wird nicht nur das (neue) Südtiroler Radar angezeigt sondern auch die Daten des Schweizer Radarsystems. Verbessert die Sicht im Westen enorm, danke an die Kollegen der @meteoschweiz pic.twitter.com/8IZRFCwC4H — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 9, 2024

Heute ist es in Südtirol verbreitet trüb und zeitweise regnet es, am häufigsten vom Unterland über Ulten und Passeier bis ins Wipptal. Die Schneefallgrenze liegt um 1.500 Meter. Die Temperaturen reichen tagsüber von sechs bis acht Grad.

An der Großwetterlage ändert sich nicht viel, aus Süden gelangen weiterhin feuchte Luftmassen nach Südtirol.

Am Samstag ist es weiterhin stark bewölkt. Vor allem in den Südstaulagen vom Unterland über Ulten und Passeier bis ins Wipptal regnet es noch etwas. Die Schneefallgrenze sinkt leicht ab und liegt zwischen 1.200 und 1.400 Meter.

Ab Montag recht sonnig

Am Sonntag gibt es nach wie vor viele Wolken und am Vormittag kommt es verbreitet zu Niederschlägen. Oberhalb von etwa 1.300 Metern fällt etwas Schnee. Am Nachmittag trocknet Nordföhn die Luft ab.

Am Montag lockern die Wolken auf und zeitweise scheint die Sonne.

Der Dienstag verläuft sonnig bei wenigen Wolken. Am Mittwoch geht es mit Sonne und Schleierwolken weiter.