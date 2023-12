In Südtirol war es 2023 überdurchschnittlich warm und nass

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst insgesamt 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Im Bild die Wetterstation von St. Martin in Thurn im Gadertal. (Foto: LPA/Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung)

Bozen – Dieses ausklingende Jahr 2023 wird als eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen in die Wetterannalen eingehen, heißt es aus dem Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung.

Das Jahr 2023 geht als eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1850 in die Wettergeschichte ein, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen: “In Bozen wurde eine Jahresmitteltemperatur von 14,3 Grad Celsius gemessen, das sind 1,2 Grad mehr als im langjährigen Durchschnitt.”

2023 war gemeinsam mit 2022 das wärmste Jahr seit Messbeginn im Jahre 1850. Der Trend ist eindeutig, es wird immer wärmer. pic.twitter.com/7ljpGXDRTp — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 29, 2023

Höchste und niedrigste Temperatur des Jahres

Die höchste Temperatur des Jahres wurde am 23. August in Bozen mit 37,3 Grad Celsius gemessen. Am kältesten war es am 9. Februar in Sexten mit minus 20,5 Grad.

Niederschläge im Jahreslauf über langjährigem Durchschnitt

“Das Jahr begann noch relativ trocken, doch mit den stetig stärkeren Niederschlägen ab dem Frühjahr gab es schlussendlich eine positive Niederschlagsbilanz”, fasst Peterlin zusammen: Die Mengen lagen südtirolweit meist zwischen 20 und 30 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Dabei fallen besonders die Daten der Wetterstation Brixen auf: Mit einer Summe von 1100 Millimeter war es für das Eisacktal das niederschlagsreichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1878.

Die Monate im Überblick des Landeswetterdienstes

Das Jahr 2023 hat mit einem milden und relativ trockenen Jänner begonnen. Im Großteil Südtirols hat es weniger geregnet und geschneit als üblich.

Ebenso mild und noch trockener verlief der Februar: Im Westen und Süden Südtirols fiel wenig bis gar kein Niederschlag, auch im Norden und Osten hat es vergleichsweise wenig geregnet beziehungsweise geschneit.

Keine Änderung haben die Landesmeteorologen auch im März verzeichnet: Auch dieser Monat war überdurchschnittlich warm und trocken.

Mit dem April traten Änderungen ein: Dieser Monat war etwas kühler als im Durchschnitt, immer wieder hat es auch geregnet. So kam es zu einer ersten leichten Entspannung der langanhaltenden Trockenheit.

Der Mai brachte mit größeren Regenmengen das Ende der langen Trockenperiode. Die Temperaturen lagen nur leicht über dem Durchschnitt.

Im Juni war überdurchschnittlich warm und relativ trocken, meist fiel nur halb so viel Regen wie üblich.

Der Juli war von Unwettern gekennzeichnet mit zahlreichen Gewittern, die verbreitet zu Schäden durch Hagel, Sturm und Starkregen führten. Am 11. Juli zog eine sogenannte Superzelle über das Sarntal und Eisacktal, dabei fiel der größte jemals in Südtirol dokumentierte Hagel mit bis zu neun Zentimetern Durchmesser. Im Hinblick auf die Temperatur war der Monat etwas zu warm.

Im August lagen sowohl die Temperaturen als auch die Niederschläge über dem langjährigen Durchschnitt. Bewirkt wurde dies durch zwei Ereignisse: Eine längere Hitzewelle, die mit einer Hochwasserlage beendet wurde.

Der September war in ganz Südtirol deutlich zu warm. Zwei Wetterereignisse kennzeichneten den Monat: Ein Hagelschlag im Etschtal und ein Hochwasserereignis im Norden Südtirols.

Auch im Oktober lagen die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt, vor allem wegen der ersten Monatshälfte. Zum Monatsende hin gab es markantes Hochwasserereignis.

Noch zwei weitere Niederschlagsereignisse folgten gleich zu Beginn des Monats November. Anders als die Monate zuvor lagen die Temperaturen leicht unter dem Durchschnitt.

Der nun zu Ende gehende Dezember war wieder ein sehr milder Monat, auch die Niederschlagsmengen lagen über dem Mittelwert.

In der Silvesternacht Niederschläge

Am Sonntag, zu Silvester, überwiegen die Wolken. Im Laufe des Tages kommt es von Süden her zu ersten schwachen Niederschlägen, die am Abend und in der Nacht vorübergehend stärker werden. Die Schneefallgrenze liegt auf rund 800-1200 m. Der Neujahrstag beginnt abseits von Nebelfeldern sonnig, im Tagesverlauf ziehen einige Wolken auf. Am Dienstag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter, in der Nacht auf Mittwoch sind ein paar Niederschläge möglich. Am Mittwoch lockert es auf und es wird voraussichtlich überwiegend sonnig.

