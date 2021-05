Indische Corona-Variante hat Südtirol erreicht

Bozen – Seit Tagen kommen aus Indien Hiobsbotschaften zum massiven Ansteigen der Corona-Fallzahlen und einer neuen Variante des Virus. Nun wurde diese indische Corona-Mutante auch in Südtirol nachgewiesen. Diese Mutation ist vermutlich ansteckender, es ist aber unklar, ob sie auch gefährlicher ist.

Wie der Sanitätsbetrieb am Freitag bestätigt, wurden sechs Fälle festgestellt. Laut der Tageszeitung Alto Adige wurden die Patienten isoliert und die Kontaktnachverfolgung angewandt. Einige der Patienten – sie stammen auch aus Indien – wurden in die Quarantäne-Einrichtung in Gossensass gebracht.