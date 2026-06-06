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Austausch zur künftigen Gesundheitsstruktur

Informationsveranstaltung zur Gesundheitsversorgung in Leifers

Samstag, 06. Juni 2026 | 11:26 Uhr
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PD Leifers
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Von: fra

Leifers – In Leifers hat am gestrigen Freitag, 5. Juni, im Kulturhaus ein Informationsabend zum geplanten Gemeinschaftshaus stattgefunden. Eingeladen hatten mehrere politische Gruppierungen aus Leifers.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Informationen zur künftigen Organisation der Gesundheitsversorgung im Gebiet. Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Ausführungen der Fachleute und hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

PD Leifers

Die Referentinnen und Referenten stellten Ziele und Aufgaben der Einrichtung sowie bereits bestehende und geplante Leistungen vor. Dabei wurde erläutert, dass das Gemeinschaftshaus die wohnortnahe Gesundheitsversorgung stärken und verschiedene Angebote bündeln soll. Vorgesehen sind unter anderem Leistungen der Erstversorgung, fachärztliche Angebote sowie pflegerische Dienste. Diese sollen auch zur Entlastung der Notaufnahmen beitragen und die hausärztliche Versorgung ergänzen.

Auch die Diabetes Union Südtirol stellte ihre Tätigkeit im Bereich der Betreuung von Menschen mit Diabetes vor. Die Versorgung chronischer Erkrankungen wurde dabei als ein relevanter Aufgabenbereich der Einrichtung beschrieben.

Nach Angaben der Organisatoren diente die Veranstaltung dazu, Informationen zur geplanten Entwicklung der lokalen Gesundheitsdienste bereitzustellen und Fragen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass es bislang nur begrenzte Informations- und Beteiligungsformate zur Umsetzung gegeben habe. Der Informationsabend sollte hierzu einen zusätzlichen Beitrag leisten.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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