Aktuelle Seite: Home > Chronik > Iran bittet wegen Feuer in UNESCO-Welterbe-Wald um Hilfe
Iranern droht durch Brand Verlust eines Naturerbes

Iran bittet wegen Feuer in UNESCO-Welterbe-Wald um Hilfe

Samstag, 22. November 2025 | 11:28 Uhr
Iranern droht durch Brand Verlust eines Naturerbes
APA/APA/ISNA/MEHRAB FARSAD
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im Kampf gegen einen Brand in einem zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden Waldgebiet hat der Iran das Ausland um Hilfe gebeten. Angesichts der Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und seine Ausbreitung auf angrenzende Wälder zu verhindern, habe die Regierung “dringend Hilfe von befreundeten Staaten” angefordert, sagte Vizepräsident Mohammed Dschafar Ghaempanah am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Das betroffene Waldgebiet der Hyrkanischen Wälder erstreckt sich über mehr als 850 Kilometer entlang dem Kaspischen Meer bis nach Aserbaidschan. Die UNESCO nahm die bis zu 50 Millionen Jahre alten Wälder wegen ihres Alters und ihrer großen biologischen Vielfalt mit mehr als 3200 Pflanzenarten 2019 in die Welterbeliste auf.

Schlimmste Dürre seit 50 Jahren

“Die Iraner verlieren ein Naturerbe, das älter ist als die Zivilisation der Perser”, schrieb der UNO-Wissenschafter Kaveh Madani auf X. Laut iranischen Medienberichten wurde der Brand Anfang des Monats durch Jäger ausgelöst. Nachdem er zwischenzeitlich eingedämmt wurde, wütet er inzwischen wieder außer Kontrolle.

Die Türkei habe die Entsendung von zwei Löschflugzeugen, einem Hubschrauber und acht Spezialisten zum Kampf gegen die Flammen zugesagt, erklärte die iranische Umweltbehörde. Im Notfall solle auch Russland um Hilfe gebeten werden.

Der Iran leidet derzeit unter der schlimmsten Dürre seit 50 Jahren. Die Niederschlagsmenge liege laut staatlichem Wetterdienst in diesem Jahr 89 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. In der Hälfte der iranischen Provinzen hat es seit Monaten keinen Tropfen Regen gegeben. Im gesamten Land herrscht Wasserknappheit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
55
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
46
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
15
Über acht Millionen Euro für Landes- und Schulpersonal
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
15
Carabinieri stellen über zwei Kilo Marihuana im Sarntal sicher
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 