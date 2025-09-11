Aktuelle Seite: Home > Chronik > Jäger lässt Waffen herumliegen – Anzeige
Jäger lässt Waffen herumliegen – Anzeige

Donnerstag, 11. September 2025 | 11:52 Uhr
St. Leonhard in Passeier – Die Carabinieri der Station von St. Leonhard in Passeier haben im Rahmen einer Routinekontrolle mehrere Jäger und Waffenbesitzer im Tal überprüft. Dabei stießen die Beamten bei einem 54-jährigen Mann auf gravierende Verstöße bei der Aufbewahrung seiner Schusswaffen.

Die Carabinieri achteten darauf, ob die nötigen Dokumente vollständig waren und ob bei der Lagerung der Schusswaffen sämtliche Vorschriften eingehalten wurden.

Einer der Jäger hatte seine Waffen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in einem verschlossenen, gepanzerten Waffenschrank aufbewahrt. Stattdessen lagen sie unbeaufsichtigt in der Wohnung herum – eine Situation, die nicht ungefährlich ist.

Potenziell hätten die Schusswaffen damit in die Hände von Unbefugten geraten können – unter anderem auch von Minderjährigen oder Kriminellen.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann ein Gewehr besaß, das nicht gemeldet worden war. Die Waffen wurden daraufhin beschlagnahmt. Der 54-Jährige kassierte eine Anzeige.

Bezirk: Burggrafenamt

