Kabelbrand bei Waschmachine in Meran

Meran – In der Alfieristraße in Meran ist am Montag die Freiwillige Feuerwehr Gratsch ausgerückt. In einem Appartement ist bei der Waschmaschine zu einem Kabelbrand gekommen.

Medienberichten zufolge hat sich in der Wohnung Rauch ausgebreitet. Verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand.

Den Wehrleuten gelang es, das Feuer rasch wieder zu löschen und größere Schäden zu verhindern.