Kaminbrand im Passiertal greift auf Dachstuhl über

Platt – In Platt im Passiertal ist es am frühen Samstagnachmittag bei einem Gebäude zu einem Kaminbrand gekommen, der auch auf den Dachstuhl übergegriffen hat. Alarm geschlagen wurde gegen 13.20 Uhr.

Das Dach musste von den Einsatzkräften an mehreren Stellen geöffnet werden, um das Feuer genau zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt und konnten eine weitere Ausbreitung auf das restliche Gebäude erfolgreich verhindern.

Die Nachlöscharbeiten dauerten noch länger an. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Platt, Moos in Passeier sowie St. Leonhard in Passeier und die Behörden.