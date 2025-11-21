Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kampfjet bei Dubai Air Show abgestürzt
Freitag, 21. November 2025 | 14:35 Uhr
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Von: APA/dpa

Bei einer Luftfahrtmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie die Pressestelle der Regierung in Dubai mitteilte, kam der Pilot bei dem Unglück während der Dubai Air Show ums Leben. Erkenntnisse über weitere Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Es handelte sich den Angaben zufolge um ein indisches Kampfflugzeug vom Typ Tejas. Die indische Luftwaffe bestätigte den Vorfall ebenfalls und kündigte eine Untersuchung zur Unfallursache an.

Einem Bericht der Zeitung “Gulf News” zufolge wurden weitere Vorführungen zunächst abgesagt. Auf Videos, die in sozialen Medien kursierten, war zu sehen, wie das Flugzeug abrupt an Höhe verliert und in die Tiefe fällt. Anschließend sind ein Feuerball und eine große Rauchwolke zu sehen. Offiziellen Angaben zufolge eilten Rettungskräfte und Löschfahrzeuge zu dem Unfallort.

Die Dubai Air Show ist laut dem Bericht eine der größten Luftfahrtmessen der Welt mit etwa 1.500 Ausstellern. Sie sollte noch bis zum 24. November dauern.

