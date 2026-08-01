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Carabinieri zeigen 48-Jährigen an

Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen

Samstag, 01. August 2026 | 10:22 Uhr
01.08.2026 CC Brunico
Carabinieri
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Von: Matthias Knapp

Bruneck – Die Carabinieri von Bruneck haben innerhalb kürzester Zeit einen ärgerlichen Diebstahl aufgeklärt. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen den Kerzenautomaten auf dem Friedhof geplündert.

Ein Mann soll sich am Abend Zugang verschafft und den Automaten mit professionellem Einbruchswerkzeug aufgebrochen haben. Anschließend gelang es ihm, die Geldkassette aus den Angeln zu heben und die gesamten Einnahmen zu entwenden.

Abgesehen vom finanziellen Schaden durch die gestohlene Beute verursachte die Tat beträchtliche Sachschäden am Automaten, der vorübergehend unbrauchbar war.

Die Carabinieri haben daraufhin umgehend Ermittlungen aufgenommen und die Zone überwacht. Durch die Analyse der Aufnahmen von Überwachungskameras sowie durch die Befragung von Zeugen zog sich die Schlinge um den Tatverdächtigen immer weiter zu.

Schließlich haben die Carabinieri einen 48-jährigen Mazedonier bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Mann, der über eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung verfügt, soll den Ermittlern zufolge für den Diebstahl verantwortlich sein.

Die Carabinieri versuchen nun herauszufinden, ob hinter ähnlichen Vorfällen in der Umgebung dieselben Urheber stecken. Bislang gilt für den 48-Jährigen die Unschuldsvermutung.

 

Bezirk: Pustertal

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