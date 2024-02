Kleiner Schreckmoment für Einbrecher in Bozen

Bozen – Erneut gibt es in der Südtiroler Landeshauptstadt Einbrecher-Alarm. Eine Gruppe von Übeltätern haben am Samtag, den 27 Jänner gegen 18.00 Uhr versucht, in eine Wohnung im zweiten Stock eines Gebäudes im Oswaldweg einzudringen.

Sie kamen laut der Zeitung Alto Adige über die Dachrinnen auf den Balkon. Dort brachen sie eine Fenstertür auf, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab, weil der Alarm losging. Es muss für die Täter ein kleiner Schrecken gewesen sein: Sie ließen sogar das Einbruchswerkzeug zurück. Das Sicherheitssystem hat also ganze Arbeit geleistet.

Laut den Anwohnern handelt es sich dabei aber nicht um einen isolierten Fall: In den vergangenen Wochen soll es mehrere Einbruchsversuche in der Gegend gegeben haben. Auch seien mehrfach verdächtige Personen gesehen worden, die in den Straßen des noblen Viertels umhergeschlichen sind. Anrainer vermuten, dass wohl auch die Lage ausspioniert wurde.